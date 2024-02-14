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История индийца Сэма, отдавшего около восьми тысяч евро за трудоустройство в Литве и оказавшегося в Латвии без работы и без денег, заставила редакции латвийской и литовской Delfi объединить усилия. Журналисты Анастасия Ефремова и Витенис Мишкинис (Vytenis Miškinis) выяснили, кто подписывал документы от лица литовской строительной фирмы и даже попытались купить ВНЖ несуществующему белорусу Олегу.

Это третья часть расследования Delfi о мошенниках, которые привозят в Балтию индийцев и бросают их здесь без работы. В следующем материале — о том, кто несет ответственность за то, что такие схемы работают.

Настоящая фирма с ненастоящим адресом

В 2015 году Илья Малкин был приговорен к выплате штрафа в размере 1880 евро за мошенничество и фальсификацию бухгалтерского учета предприятия. Его компания, которая находится в Вильнюсе, по адресу Laisves 60, брала с литовцев деньги за трудоустройство за границей, но никакой работы там для них не было. Спустя восемь лет Малкин занялся тем же самым, только теперь предлагает иностранцам трудоустройство в Литве.

Именно подпись директора Ильи Малкина и вильнюсский адрес Laisves, 60 стоял на трудовом договоре Сэма со строительной компанией Holdlita. Регистрационный код компании на договоре тоже не был кодом компании Holdlita — там стоял код компании Малкина Vergana.

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