Мы поговорили с Госполицией о том, как в Латвии оказалось столько граждан третьих стран, которые хотели бы отсюда уехать, но не могут, а с приютом Droša māja — о том, как в Латвии помогают таким людям и почему они так редко обращаются за помощью.
Это четвертая часть расследования Delfi о том, как в Латвии оказываются легальные мигранты, которые через некоторое время перестают быть легальными.
- Как вы думаете, сколько в Латвии неучтенных мигрантов, данных о которых нет у PMLP?
- Много.
- Как вы думаете, какой процент иностранных студентов в Латвии — не совсем студенты?
- Большой.
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