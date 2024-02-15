Foto: DELFI
Если компания исправно платит налоги, вероятность, что она привлечет внимание контролирующих инстанций, невелика. Закон не запрещает регистрировать по одному и тому же адресу, десятки компаний, ликвидировать недавно созданную фирму и даже нанимать рабочих на сезонные работы, длящиеся месяц. Приехавшие в Латвию на заработки иностранцы оказываются в очень уязвимом положении и в серой зоне — соблюдение их прав очень сложно проверить и не совсем понятно, кто должен этим заниматься.

Мы поговорили с Госполицией о том, как в Латвии оказалось столько граждан третьих стран, которые хотели бы отсюда уехать, но не могут, а с приютом Droša māja — о том, как в Латвии помогают таким людям и почему они так редко обращаются за помощью.

Это четвертая часть расследования Delfi о том, как в Латвии оказываются легальные мигранты, которые через некоторое время перестают быть легальными.

- Как вы думаете, сколько в Латвии неучтенных мигрантов, данных о которых нет у PMLP?

- Много.

- Как вы думаете, какой процент иностранных студентов в Латвии — не совсем студенты?

- Большой.

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