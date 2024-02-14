Жители городов все чаще выбирают одиночный образ жизни — без партнера и детей. В Риге, по данным Центрального статистического управления, 40% домохозяйств — это одинокие взрослые люди. Почему отшельничество стало нормой? Чем "синглы" отличаются от "семейных"? И как должны меняться города под новые запросы общества?

Жизнь в режиме соло

В начале февраля брюссельский муниципалитет Woluwe-Saint-Pierre стал первым самоуправлением в Европе, решившим адаптировать стратегию своего развития под запросы "синглов". По официальным данным, почти каждое второе домашнее хозяйство в Брюсселе — это люди, живущие без партнеров и детей. Среди них есть представители разных профессий, национальностей и возрастных групп.

По данным бельгийского статистического института Statbel, за последнее десятилетие удельный вес одиноких людей в Бельгии увеличился почти на 10%. Аналогичные процессы наблюдаются и в других странах. Согласно данным Eurostat, если с 2009 по 2022 годы общее число домохозяйств в ЕС выросло на 10,3%, то число домохозяйств, состоящих из одного взрослого без детей, — сразу на 30,7%. Число взрослых мужчин, живущих в одиночестве, росло более стремительно, чем число таких же женщин. Особенно резкий скачок зафиксирован в возрастной группе 55-64 (+73,3% для мужчин против +35,1% для женщин). В группе молодых людей от 18 до 24 лет социологи также отмечают спад популярности института партнерства, но там жизнь в режиме соло чаще предпочитают девушки: за последние 13 лет удельный вес молодых женщин, состоящих в отношениях, сократился на 36,3%, в группе молодых мужчин — на 26,3%.

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