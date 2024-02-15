Возможно ли "зеленое" будущее для Европы, пока непонятно. Протесты фермеров и приближающиеся выборы в Европарламент (ЕП) заставляют политиков обещать, что переход к климатической нейтральности будет легким. Однако уже очевидно, что это не так.
Если представить, что план все же осуществится, как может выглядеть жизнь в Европе через 16 лет? Delfi пересказывает исследование издания Politico.
Революция в еде
Вероятно, в 2040 году вашем холодильнике будет меньше продуктов животного происхождения. Скот — по-прежнему основной источник метана в Европейском союзе (ЕС), второй по величине фактор глобального потепления. Однако снизился спрос на мясо и молочные продукты, что привело к сокращению поголовья скота и вредных выбросов.
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