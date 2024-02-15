Оккупированный россиянами Мариуполь, откуда уезжают украинцы и куда приезжат россияне, уже полтора года переживает настоящий бум недвижимости.

Когда россияне захватили Мариуполь, российские власти начали проводить там восстановительные работы. Они начали строить новые дома, ремонтировать те, которые можно было отремонтировать, и сносить те, которые сильно пострадали от снарядов и авиабомб. По данным ООН, в боях за Мариуполь в 2022 году в городе было разрушено 90% многоквартирных домов и 60% частных домов.

Уже в мае 2022 года на российском телевидении показывали репортажи о том, что россияне начали скупать квартиры и дома в Мариуполе. Россияне считают, что Мариуполь пережил самое худшее и скоро станет туристическим центром России, "новым Крымом", и военных действий опасаться больше не стоит.

Визитной карточкой оккупированного Мариуполя стал микрорайон Невский. Его построила строительная компания Минобороны России, и когда Путин посетил Мариуполь, ему показали именно его. После ухода Путина выяснилось, что часть переехавших туда жителей была выселена под предлогом того, что для них есть более подходящие места для проживания.

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