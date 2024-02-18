Foto: Publicitātes foto/VNĪ
На протяжении последних двух лет Латвия, Литва и Эстония — одни из главных (если не главные) сторонники и лоббисты введения очередных санкций против России из-за ее вторжения в Украину. При этом именно через страны Балтии транзитом идут тонны грузов, которые, несмотря на все ограничения, попадают в РФ. Об этом знают буквально все, от простых таможенников до политиков, но решить проблему, кажется, никто не может.

Delfi пересказывает большой текст Politico о том, как громкая риторика разбивается о сложности в реализации. 

"Политики не хотят тратить деньги на таможню для реализации санкций. Мы все очень устали", — рассказал литовский таможенник Дариус Бинкис. Вместе с двумя коллегами он (нередко и сверхурочно) работает в Вильнюсе — разбирает сотни и тысячи писем от коллег на границе и компаний, занимающихся трансграничной торговлей и перевозками. Первые просят совета по поводу подозрительных грузов, вторые интересуются, пропустят ли товар через КПП.

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