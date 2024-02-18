Delfi пересказывает большой текст Politico о том, как громкая риторика разбивается о сложности в реализации.
"Политики не хотят тратить деньги на таможню для реализации санкций. Мы все очень устали", — рассказал литовский таможенник Дариус Бинкис. Вместе с двумя коллегами он (нередко и сверхурочно) работает в Вильнюсе — разбирает сотни и тысячи писем от коллег на границе и компаний, занимающихся трансграничной торговлей и перевозками. Первые просят совета по поводу подозрительных грузов, вторые интересуются, пропустят ли товар через КПП.
Lai turpinātu lasīt, iegādājies abonementu.
Publikācijas saturs vai tās jebkāda apjoma daļa ir aizsargāts autortiesību objekts Autortiesību likuma izpratnē, un tā izmantošana bez izdevēja atļaujas ir aizliegta. Vairāk lasi šeit