На протяжении последних двух лет Латвия, Литва и Эстония — одни из главных (если не главные) сторонники и лоббисты введения очередных санкций против России из-за ее вторжения в Украину. При этом именно через страны Балтии транзитом идут тонны грузов, которые, несмотря на все ограничения, попадают в РФ. Об этом знают буквально все, от простых таможенников до политиков, но решить проблему, кажется, никто не может.

Delfi пересказывает большой текст Politico о том, как громкая риторика разбивается о сложности в реализации.

"Политики не хотят тратить деньги на таможню для реализации санкций. Мы все очень устали", — рассказал литовский таможенник Дариус Бинкис. Вместе с двумя коллегами он (нередко и сверхурочно) работает в Вильнюсе — разбирает сотни и тысячи писем от коллег на границе и компаний, занимающихся трансграничной торговлей и перевозками. Первые просят совета по поводу подозрительных грузов, вторые интересуются, пропустят ли товар через КПП.

Seko "Delfi" arī Instagram vai YouTube profilā – pievienojies, lai uzzinātu svarīgāko un interesantāko pirmais!