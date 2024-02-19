Исследования климата стали еще одной жертвой российско-украинской войны. С каждым годом конфликта способность ученых прогнозировать изменения климата становится все хуже. Причина в разрыве научных связей между российскими и скандинавскими исследователями. Обе стороны не готовы восстанавливать сотрудничество.

Эта проблема оказалась в центре внимания конференции Arctic Frontiers, проходившей в конце января в норвежском Тромсе. Журналист Delfi побывал на этой конференции.

Мир без России?

С началом российского вторжения в Украину в интернете стали появляться карты мира, на которых нет России. Одну такую недавно повесили в ресторане Benedikt в Одессе: на месте РФ видна кирпичная стена. Многим хотелось бы избавиться от страны, правитель который принес горе миллионам людей.

В научной сфере эта мечта уже осуществилась. В феврале-марте 2022 года сразу после начала боевых действий правительства стран ЕС, а также Канады и США объявили о разрыве академических связей с Россией. Прекратилось финансирование совместных научных программ, обмен научными данными. Хотя Россию трудно назвать мировым лидером в сфере науки, такое решение может оказаться фатальным для одной из самых важных научных сфер сегодняшнего дня — климатических исследований.

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