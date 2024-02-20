В понедельник, 19 февраля, Юлия Навальная, вдова российского оппозиционного политика Алексея Навального, убитого в колонии строгого режима в прошедшую пятницу, заявила, что продолжит дело своего мужа. Следом за публикацией этого заявления она выступила на совещании министров иностранных дел ЕС. Юлия Навальная сопровождала своего мужа на протяжении всей его политической карьеры, за что получила неформальный титул "первая леди российской оппозиции". Российские политики в изгнании и независимые эксперты приветствуют шаг Юлии Навальной.

"Меня не должно было быть на этом месте. Я не должна была записывать это видео. Не моем месте должен быть другой человек. Но этого человека убил Владимир Путин. Три дня назад Владимир Путин убил моего мужа, Алексея Навального. Путин убил отца моих детей. Путин отнял самое дорогое, что у меня было — самого близкого и самого любимого человека, — с этих слов начинается обращение Юлии Навальной, размещенное на Youtube-канале ее мужа, лидера российской оппозиции, леволиберального политика Алексея Навального.

Путин "вместе с ним захотел убить нашу свободу, наше будущее. Уничтожить и свести на нет доказательства того, что Россия может быть другой, что мы сильные, что мы отважные, что мы верим и отчаянно боремся, и хотим жить по-другому", — заявила Юлия Навальная.

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