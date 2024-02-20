Амбициозный проект Евросоюза переформатировать экономику организации под климатические нужды подает все меньше признаков жизни. Реагируя на протесты фермеров и промышленников, умеренные европейские политики стараются не акцентировать внимание электората на "зеленых темах", а ультраправые, имеющие шанс серьезно увеличить свое влияние в Европарламенте после выборов, — активно их критикуют.

До "ковида" и войны

В марте 2020 года Европейская комиссия под руководством Урсулы фон дер Ляйен призвала Евросоюз к 2050 году стать климатически нейтральным, сведя выбросы парниковых газов к нулю. Для достижения этой цели требовались реформы во всех отраслях экономики: энергетика должна отказаться от использования углеводородов, переориентировавшись на альтернативные источники (солнце, ветер, вода), строительная отрасль — повысить энергоэффективность зданий и перейти на экологически дружелюбные стройматериалы, промышленность — внедрить инновации и занять лидирующие позиции в мировой зеленой экономике, транспорт — развивать экологичные виды личного и общественного транспорта, сельское хозяйство — снизить потребление удобрений и пестицидов, сократить объемы отходов и повысить эффективность использования природных ресурсов. "Зеленый курс" обещал создание новых рабочих мест и повышение качества жизни европейцев. Часть расходов Евросоюз обещал взять на себя.

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