Недавние события в Балтийском море — взрыв на газопроводе "Северный поток", повреждение газопровода между Финляндией и Эстонией, а также разрыв коммуникационных кабелей между этими странами и между Швецией и островом Борнхольм показывают, что подводная инфраструктура становится все более уязвимой для атак со стороны России. Бывший командующий силами НАТО, отставной адмирал флота США Джеймс Ставридис считает российскую угрозу под водой более опасной, чем даже размещение ядерного оружия в космоме.

Насколько велика вероятность новых атак на подводные коммуникации? Каковы возможности Балтийского флота России? И что в этой новой реальности могут сделать страны Балтийского моря? Об Delfi поговорил со Стефаном Лундквистом, заместителем декана Шведского университета обороны, коммандером военно-морского флота Швеции.

Можем ли мы всерьез называть Балтийское море "озером НАТО", как это стало принято после решения Финляндии и Швеции вступить в НАТО?

Сейчас я пишу статью вместе со своим немецким коллегой как раз на эту тему. И я предлагаю не использовать этот термин. Я бы назвал "озером НАТО" только Ботнический залив. Господство в остальных водах Балтики может быть оспорено.

Дело в том, что Россия по-прежнему имеет значительные возможности влиять на то, что происходит на Балтике. Однако наша позиция все же доминирующая со многих сторон.

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