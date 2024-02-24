Foto: AP/Scanpix/LETA

Убийство Алексея Навального — главный итог второго года войны в Украине. Так же, как в 2022 году Владимир Путин не смог победить Украину, он не смог победить Алексея Навального, даже убив его в тюрьме. После смерти оппозиционера российские следственные органы давили на его мать как только могли — заставляли похоронить сына тайно, угрожали "разложением" тела. Но им пришлось отступить под давлением общественной кампании, развернувшейся, как в России, так и за рубежом и выдать тело сына матери. Ровно в день своего вторжения в Украину Путин снова потерпел поражение. На этот раз от убитого им оппонента.

Два года назад российская армия по приказу Владимира Путина начала вторжение в Украину. Задачей был захват Киева, разрушение украинского государства и оккупация страны. Как выяснилось, Путин забыл спросить разрешения у украинцев и потерпел поражение. Сейчас российская армия цепляется за ту часть украинской территории, где сопротивление оказалось самым слабым.

В марте Путин намеревался без шума и пыли снова стать "президентом" РФ. Его политические менеджеры получили разнарядку — 80% голосов должны быть "за". Однако, как и в 2022-м году, все пошло не по плану. Путин, как обычно, забыл спросить тех, кого это касается. В этот раз — россиян. 

Lai turpinātu lasīt, iegādājies abonementu.

Abonē un lasi vairāk:

Seko "Delfi" arī Instagram vai YouTube profilā – pievienojies, lai uzzinātu svarīgāko un interesantāko pirmais!
Publikācijas saturs vai tās jebkāda apjoma daļa ir aizsargāts autortiesību objekts Autortiesību likuma izpratnē, un tā izmantošana bez izdevēja atļaujas ir aizliegta. Vairāk lasi šeit