Убийство Алексея Навального — главный итог второго года войны в Украине. Так же, как в 2022 году Владимир Путин не смог победить Украину, он не смог победить Алексея Навального, даже убив его в тюрьме. После смерти оппозиционера российские следственные органы давили на его мать как только могли — заставляли похоронить сына тайно, угрожали "разложением" тела. Но им пришлось отступить под давлением общественной кампании, развернувшейся, как в России, так и за рубежом и выдать тело сына матери. Ровно в день своего вторжения в Украину Путин снова потерпел поражение. На этот раз от убитого им оппонента.

Два года назад российская армия по приказу Владимира Путина начала вторжение в Украину. Задачей был захват Киева, разрушение украинского государства и оккупация страны. Как выяснилось, Путин забыл спросить разрешения у украинцев и потерпел поражение. Сейчас российская армия цепляется за ту часть украинской территории, где сопротивление оказалось самым слабым.

В марте Путин намеревался без шума и пыли снова стать "президентом" РФ. Его политические менеджеры получили разнарядку — 80% голосов должны быть "за". Однако, как и в 2022-м году, все пошло не по плану. Путин, как обычно, забыл спросить тех, кого это касается. В этот раз — россиян.

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