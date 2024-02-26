Foto: DELFI kolāža
Свежая утечка документов из администрации президента России Владимира Путина дает исчерпывающее представление о том, как Кремль обеспечивает победу Путина на выборах, создает всероссийскую сеть пропаганды и машину интернет-цензуры под прикрытием информационной войны, а также интегрирует оккупированные территории в Украине. Расследование Delfi.

Полковник Артем Жога, командир ультранационалистического батальона "Спарта", только что выступил с пламенной речью, в которой попросил Путина вновь выставить свою кандидатуру на предстоящих президентских выборах. "Мы — ваша команда. Вы нужны нам. Вы нужны России", — обратился Жога к Путину.

И Путин согласился.

Разумеется, это был фарс. В том, что Путин будет баллотироваться на мартовских выборах и победит с большим отрывом, не сомневается никто. И уж тем более сам Кремль, который делает все возможное, чтобы запланированные на 17 марта выборы закончились триумфом Путина.

В распоряжении Delfi оказались документы, отражающие изнанку путинского режима и показывающие, как Кремль обеспечивает победу самого Путина. Эти документы рисуют подробную картину того, как Кремль разыгрывает перед публикой стоящий миллиарды рублей спектакль с участием гражданских движений, создает фальшивые образы лидеров общественного мнения, строит пропагандистскую сеть, которая следит за каждым гражданином России с рождения до смерти, и использует сложные информационные системы для шпионажа за собственными гражданами в интернете.

В секретных кремлевских документах такая деятельность в прямом смысле слова и без стеснения называется информационной войной. И что с того, что она ведется против собственных граждан? Только в этом году все это обойдется почти в 110 миллиардов рублей — то есть в 1,1 миллиардов евро, — это две трети доходов государственного бюджета Эстонии за целый год (здесь и далее для перевода рублей в евро используется округленный курс: один рубль равен одному евроценту).

Особое внимание Кремль уделяет так называемым "новым регионам", то есть оккупированным территориям Украины, в которые, дабы обеспечить правильное мышление местного населения, вкладываются десятки миллионов.

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