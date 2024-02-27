Недавно стали известны новые статистические данные — число смертей от передозировки наркотиков в Эстонии в 2023 году выросло в три раза по сравнению с 2021-м. При этом нельзя сказать, что доступность наркотических препаратов заметно увеличилась, однако наркотики, которые существуют на черном рынке, стали сильнее и опаснее. Сыграла ли свою роль в распространении запрещенных веществ война в Украине?

С 2022 года среди людей, которые зависимы от наркотиков, распространяются новые вещества — нитазены, которые заменили известные ранее фентанилы. Вице-канцлер Министерства внутренних дел Райво Кюйт подчеркивает, что причина возросшей смертности от передозировки именно в том, что характер наркотических веществ изменился — они имеют так называемый накопительный эффект и люди просто не в состоянии контролировать ситуацию. Таким образом, продающиеся сейчас на "черном рынке" вещества гораздо токсичнее прежних, и их употребление еще более опасно.

По данным регистра причин смертей и Института здоровья, в 2023 году от передозировки умерло 117 человек. Годом ранее эта цифра была меньше — 80. А вот в 2021 году таких случаев было 39. Резкий рост смертности начался именно в 2022 году.

При этом в большей степени печальную статистику дают мужчины — из 117 случаев передозировки с летальным исходом женщин лишь 27. Больше всего смертей зафиксировано в Харьюмаа и Ида-Вирумаа.

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