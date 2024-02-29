Похоронные службы отказываются везти тело Алексея Навального к месту похорон — на Борисовское кладбище на окраине Москвы, где он должен быть похоронен завтра 1 марта в 14:00. Об этом сегодня сообщила пресс-секретарь ФБК Кира Ярмыш. "Всем бригадам звонят неизвестные люди и угрожают, чтобы тело Алексея они никуда не везли", — написала она. Это уже не первая проблема с которой сталкивается в деле похорон лидера российской оппозиции его семья с того момента как его мать смогла получить его тело на прошлой неделе.

Корреспондент Delfi провел эксперимент — попробовал самостоятельно организовать похороны Алексея Навального в Москве, обзвонив ряд похоронных агентов, и везде получил отказ.

Напомним, 16 февраля российские власти заявили, что Алексей Навальный скончался в возрасте 47-ми лет в исправительной колонии особого режима "Полярный волк". Тело Алексея отдали матери только лишь спустя 9 дней после его смерти после попыток угрозами заставить ее похоронить сына в тайне.

Все похоронные мероприятия в Москве — прощание в специальных залах, кремацию, гроб, подготовку и перевозку тела на к месту похорон — проводит государственное предприятие ГБУ "Ритуал", принадлежащее мэрии, монополист в этой области. Ему принадлежат крематории, залы прощаний, кладбища и катафалки. Все договоренности заключаются обычно через похоронных агентов частных предпринимателей, работающих за проценты. Однако можно договориться с ГБУ "Ритуал" напрямую. Если у вашей семьи есть место на кладбище, и вы не намерены кремировать тело и устраивать прощание в специальном зале, вы можете избежать оплаты большинства услуг "Ритуала". Но вам все равно придется оплатить гроб, подготовку и доставку тела, например, в церковь и на кладбище.

"Звоните, мы поможем проводить Навального"

26 февраля, два часа дня по Москве. Delfi позвонил в ГБУ "Ритуал". На есть диалоговое окно, в котором реальный оператор по имени Александра (все имена здесь и далее изменены в целях безопасности) отвечает на вопросы. На вопрос, могут ли они помочь в организации похорон Алексея Навального, оператор пишет коротко „перезвоните". На уточнение, что не все ритуальные службы согласны сотрудничать, заслышав фамилию покойного, ответ тот же — "звоните".

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