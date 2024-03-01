Foto: Privātais ahīvs

С середины прошлого года в Риге живет журналист-расследователь проекта "Система", бывший руководитель Санкт-Петербургского офиса Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) убитого 16 февраля в заключении Алексея Навального, бывший руководитель питерского отделения Transparency International Дмитрий Сухарев. Российские власти считают его свидетелем по "Делу ФБК" (по нему в прошлом году Алексей Навальный был приговорен к 19 годам строгого режима — ред.). Он соавтор многих коррупционных расследований. Последнее из них вышло в январе и повествует о поставках в Россию из Европы запчастей к истребителям Су-30 на 8 млн долларов. Delfi возвращается к серии интервью с российскими журналистами, живущими в Латвии.

- Кем был для тебя Навальный?

- Навальный был для меня и для многих в моем окружении, да и для множества других людей, ориентиром, человеком, у которого есть свои убеждения и который готов их отстаивать, который продолжает гнуть свою линию. 

Это вызывало ярость в его врагах, в его политических оппонентах какое-то бессилие, наверное, потому что они ничего не могли сделать. А в его союзниках это вызывало уважение и у кого-то восхищение, наверное. Он давал надежду многим людям на то, что "Прекрасная Россия будущего" все же будет и он станет в ней президентом или еще кем-то, и поведет страну в нормальное европейское будущее, сделает справедливое государство, работающее для граждан, а не для друзей президента. Такая надежда была, мне кажется, у многих.

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