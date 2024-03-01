Секретные документы наглядно демонстрируют желание администрации Путина превратить Красный Крест, гуманитарную организацию, основанную на принципах нейтралитета, беспристрастности и независимости, в часть российской пропагандистской системы. Вместе с этим разрабатывается план по расширению российского влияния в мире через Международный Красный Крест.

"О решении Сергея Кириенко включить [финансирование] в план управления новыми территориями", — говорится в одном из попавших в распоряжение Delfi секретных документов, в котором речь идет о финансировании Российского Красного Креста.

Согласно плану, Кремль вложит более 6,7 млн ​​евро в Российский Красный Крест, в том числе и для того, чтобы организация смогла открыть четыре новых региональных и 62 местных отделения на Донбассе и на территориях, которые Кремль называет "освобожденными". Кроме того, предполагается подготовить команды координаторов и волонтеров "с целью замены гуманитарной деятельности Международного комитета Красного Креста на Донбассе".

По мнению экспертов, беседовавших с Delfi и нашими партнерами, такая деятельность противоречит принципам Международного Красного Креста, согласно которым национальные отделения Красного Креста могут действовать на оккупированных территориях только с разрешения соответствующей страны. Право вносить какие-либо изменения принадлежат международному движению Красного Креста.

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