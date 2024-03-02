Капитан Таави Лаасик из пресс-службы Сил обороны и начальник отдела службы резерва Райнер Ярвела рассказали RusDelfi.ee, какой у эстонской армии военный потенциал: сколько резервистов и кадровых военных. Кто в первую очередь будет защищать страну в случае военного конфликта и будут ли задействованы срочники. Как будут оповещать людей, хватит ли оружия и снаряжения и как война в Украине повлияла на структуру Сил обороны.

Какова общая численность эстонских войск?

В настоящее время численность Сил обороны в военное время составляет приблизительно 43 000 человек. Из них 20 000 — это территориальная оборона. В прошлом году она была увеличена в два раза. (Правительство Эстонии приняло решение об увеличении численности бойцов территориальной обороны после вторжения России в Украину — прим. ред.)

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