Какова общая численность эстонских войск?
В настоящее время численность Сил обороны в военное время составляет приблизительно 43 000 человек. Из них 20 000 — это территориальная оборона. В прошлом году она была увеличена в два раза. (Правительство Эстонии приняло решение об увеличении численности бойцов территориальной обороны после вторжения России в Украину — прим. ред.)
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