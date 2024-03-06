Вечером в понедельник переговорщики от Европарламента и Совета ЕС достигли предварительной договоренности о реформе, направленной на сокращение использования упаковочных материалов. В прошлом году, обращают внимание сторонники инициативы, на одного европейца пришлось почти 190 кг выброшенных пленок, контейнеров, коробок и других видов упаковки, и этот показатель постоянно растет.

В нынешнем виде законопроект вводит ряд требований к производителям, продавцам и национальным правительствам. В частности, использование упаковки должно сократиться на 5% к 2030 году, на 10% — к 2035-му и на 15% — к 2040-му, причем добиваться этих целей предполагается, в первую очередь, за счет постепенного отказа от пластика. Ограничения не будут распространяться на предприятия малого бизнеса.