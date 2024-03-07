Министерство иностранных дел России распространило сообщение о том, что вблизи границ с Латвией, Литвой и Эстонией будут оборудованы специальные стационарные или передвижные избирательные участки. Предполагается, что это даст возможность гражданам России, которые находятся на территории стран Балтии, проголосовать на выборах президента РФ, если они не хотят или не могут прийти в посольства.

За или против Путина?

До сих пор граждане России, живущие в странах Балтии, голосовали на президентских выборах в посольстве РФ. Как рассказывают очевидцы, в день голосования у российского посольства выстраивалась очередь. Желающих проголосовать дипломаты привозили к посольству автобусами. По данным Российского Центризбиркома, в 2018 году в Латвии были зарегистрированы 20 765 российских избирателей, из них отдали свои голоса за Владимира Путина 19 608 человек (94,4% от участников голосования). В Эстонии в 2018 году было 28 077 российских избирателей, за Путина было подано 26 300 голосов (93,7%). В Литве из 4487 избирателей за Путина проголосовали 3834 (85,5%).

В этом году, после притока в Латвию российских политэмигрантов и отъезда части жителей Латвии с российскими паспортами в РФ, ситуация может измениться. Кроме того, посольству вряд ли удастся свезти в Ригу граждан России для голосования, как оно это делало ранее. Сторонники действующей российской власти также могут проигнорировать выборы из опасений, что это может привести к какой-либо реакции со стороны Латвии. В итоге место сторонников Путина на голосовании в посольстве могут занять его противники. Подобная история может произойти также и в Литве и Эстонии.

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