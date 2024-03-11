Российские власти пытаются "разогнать" военную промышленность — но сталкиваются с серьезными проблемами. На военных заводах до сих пор используются немецкие станки 1930-х. На рынке труда не хватает миллионов рабочих. Предприятия работают с полной загрузкой, но все равно производят новую военную технику десятками. Delfi поговорил с экспертами о том, может ли Россия выиграть "гонку вооружений".

В ночь на шестое марта украинские морские дроны Magura V потопили российский патрульный корабль "Сергей Котов" водоизмещением 1 300 тонн.

"Сергей Котов", на котором служило 80 офицеров и матросов — один из самых современных российских боевых кораблей. Он был заложен на одной из верфей "Объединенной кораблестроительной корпорации" (ОСК) России в 2016 году и введен в строй в 2022 году. Строительство, оснащение и испытания этого относительно небольшого военного корабля заняло шесть лет.

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