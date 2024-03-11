В ночь на шестое марта украинские морские дроны Magura V потопили российский патрульный корабль "Сергей Котов" водоизмещением 1 300 тонн.
"Сергей Котов", на котором служило 80 офицеров и матросов — один из самых современных российских боевых кораблей. Он был заложен на одной из верфей "Объединенной кораблестроительной корпорации" (ОСК) России в 2016 году и введен в строй в 2022 году. Строительство, оснащение и испытания этого относительно небольшого военного корабля заняло шесть лет.
Lai turpinātu lasīt, iegādājies abonementu.
Publikācijas saturs vai tās jebkāda apjoma daļa ir aizsargāts autortiesību objekts Autortiesību likuma izpratnē, un tā izmantošana bez izdevēja atļaujas ir aizliegta. Vairāk lasi šeit