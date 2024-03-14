Началась новая неделя, и я купила билет в приложении Mobilly, чтобы отправиться в Отдел контроля Rīgas satiksme. Моя цель — встретиться с контролерами, за работой которых я буду наблюдать. На улице светит солнце, поэтому я не стала тепло одеваться, и это оказалось ошибкой — я сразу же замерзла.

Меня встречает Линда из отдела по связям с общественностью. Я буду наблюдать за работой двух контролеров — Эгиты и Маргариты. Они одеты в униформу, к которой прикреплены камеры для фиксации правонарушений.

Маргарита работает в Rīgas satiksme с 2015 года. Она говорит, что ее сразу предупредили обо всех нюансах, с которыми ей придется столкнуться. "Это работа с пассажирами, все они разные. Это работа на улице — зимой сложнее и холоднее, приходится одеваться теплее". Она отмечает, что совмещение сменной работы с воспитанием детей — важный аспект. Возможность выбирать смены и адаптировать их к своим потребностям является для нее приоритетом. Эгита работает в компании гораздо меньше — около года. Она тоже подчеркивает, что эта работа удобна для тех, у кого есть другие обязанности, которые нужно выполнять ежедневно.

Оба контролера говорят, что со временем стало ясно, в каких районах больше всего безбилетников, а в каких — относительно меньше. Больше всего их в Болдерае, Вецмилгрависе и Кенгарагсе.

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