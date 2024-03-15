"В 2021 году на сайте АО Latvijas pasts можно было приобрести подписки на многие русскоязычные журналы. В моем случае это было издание ТОП-Сканворд. Издатель — эстонское предприятие Yuniline Europe OÜ. Многие люди покупали подписки, кто-то для себя, а кто-то в подарок, — рассказал в своем письме Павел. — В марте 2022 года АО Latvijas pasts решило, что они больше не будут доставлять ряд русскоязычных изданий, в том числе ТОП-Сканворд… На свои обязательства по договорам с издательствами и интересы своих подписчиков ГАО Latvijas pasts наплевало. Решили, что не будут, и все тут".
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