Тысячи жителей Латвии подписались через ГАО Latvijas pasts на российские и белорусские периодические издания на 2022 год. После начала полномасштабного вторжения России в Украину латвийское предприятие объявило, что осуждает "совместную военную агрессию России и Беларуси" и доставлять такую подписку не будет. В портал Delfi обратились подписчики, которым деньги вернули лишь по решению суда или не вернули вообще. При этом минимум на одно из "отмененных" изданий снова можно подписаться на Latvijas pasts. Почта прокомментировала ситуацию.

"В 2021 году на сайте АО Latvijas pasts можно было приобрести подписки на многие русскоязычные журналы. В моем случае это было издание ТОП-Сканворд. Издатель — эстонское предприятие Yuniline Europe OÜ. Многие люди покупали подписки, кто-то для себя, а кто-то в подарок, — рассказал в своем письме Павел. — В марте 2022 года АО Latvijas pasts решило, что они больше не будут доставлять ряд русскоязычных изданий, в том числе ТОП-Сканворд… На свои обязательства по договорам с издательствами и интересы своих подписчиков ГАО Latvijas pasts наплевало. Решили, что не будут, и все тут".

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