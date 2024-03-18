Около 300 граммов порошка, содержащего протонитазен, принадлежащий к группе нитазенов, нашли в доме Романа Станкевича, арестованного летом прошлого года. По его словам, все это было для личного пользования, пишет Eesti Päevaleht.

В феврале Eesti Päevaleht писал, как из-за нитазенов резко выросло число смертей от наркотиков — случаи гибели от передозировки за три года утроились. В 2021 году от передозировки умерло 39 человек. Когда в 2022 году нитазены начали продавать в Эстонии, число смертей от передозировки выросло до 80. Почти треть из них относились к нитазенам.

В прошлом году, по пока неполным данным, от передозировки наркотиков умерло 117 человек, у 56 из них установлена ​​связь с употреблением нитазенов.

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