В феврале Eesti Päevaleht писал, как из-за нитазенов резко выросло число смертей от наркотиков — случаи гибели от передозировки за три года утроились. В 2021 году от передозировки умерло 39 человек. Когда в 2022 году нитазены начали продавать в Эстонии, число смертей от передозировки выросло до 80. Почти треть из них относились к нитазенам.
В прошлом году, по пока неполным данным, от передозировки наркотиков умерло 117 человек, у 56 из них установлена связь с употреблением нитазенов.
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