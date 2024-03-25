"У нас в Изюме еще есть люди, которые жалеют, что русские уехали". Почему российская оккупация перессорила жителей восточной Украины? Эстонское издание LP расспросило об этом местных жителей.

Изюм — город в Харьковской области, до войны здесь проживало около 45 000 жителей. 6 марта 2022 года российские войска захватили левый берег Северского Донца, а 1 апреля — весь Изюм. Во время оккупации это был важный опорный пункт российских войск. В 2022 году он сыграл очень большую роль как опорный район в планах российского военного командования по окружению украинских частей, обороняющих Донбасс. В оккупированном городе осталось около 15 тысяч местных жителей. Пять месяцев спустя, 10 сентября, украинские войска освободили Изюм вместе с десятками других населенных пунктов в ходе контрнаступления в Харьковской области.

Оккупация дорого обошлась Изюму. Особенно сильно пострадали районы на правом берегу Северского Донца. За время войны было полностью или частично разрушено более ста многоквартирных домов и 5 тысяч частных домов. Кроме того, на границе города были обнаружены массовые захоронения с более чем 400 жертвами, где лежали замученные и убитые российскими военными местные жители и украинские солдаты.

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