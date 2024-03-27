Со вступлением в силу поправок к Закону о дорожном движении с 1 апреля этого года незарегистрированным электросамокатам участвовать в движении запрещено. Как это сделать? Delfi публикует краткий гайд для тех, кто не успел зарегистрировать свой самокат.
максимальная предусмотренная конструкцией скорость не превышает 25 км/ч;
суммарная мощность электродвигателей не превышает 1000 Вт;
если установлено сиденье, то оно ниже 54 см.
В движении разрешено участвовать только электросамокатам, зарегистрированным в Дирекции безопасности дорожного движения.
CSDD присваивает самокату регистрационный номер и выдает регистрационную наклейку для размещения на видном месте — спереди на рулевой колонке.
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