Часто в интервью с хоккеистами мы слышим слова благодарности родителям, благодаря которым удалось сделать первые важные шаги на пути к успеху. Хоккей - это не только выходные, проведенные в дороге на турниры, но и будни с завязыванием шнурков на коньках своего ребенка в холодном холле. Не каждый может быть родителем хоккеиста, потому что это образ жизни, захватывающий не только ребенка, но и родителя. И заметная статья в семейном бюджете. На какие расходы нужно рассчитывать, если у вас подрастает любитель хоккея? С помощью самих родителей мы попытались собрать реальные цифры.

Плата за тренировки

Рижанин, родитель юного хоккеиста, за голову бы схватился, узнав, сколько он мог бы сэкономить, если бы переехал в другой город. Это неоспоримый факт – играть в хоккей на льду в Риге намного дороже, чем где-либо еще за пределами столицы. Самые дружественные для родительских кошельков города - Броцены и Талси, где тренировки стоят соответственно пять или семь евро в месяц, тогда как в Риге в среднем хоккейные тренировки для ребенка до десяти лет будут стоить 211 евро в месяц. Различия связаны с финансированием самоуправления, количеством тренировок и возрастом ребенка, так как в некоторых клубах по мере взросления плата за обучение увеличивается. Многие клубы предлагают скидки семьям, в которых тренируются несколько детей. В некоторых городах скидки могут получить и многодетные семьи. Отличаются также включенные дополнительные услуги, например, в Вентспилсе в ежемесячную плату за тренировки входят визиты к спортивному врачу и физиотерапевту, расходы на автобус и даже страховка от несчастного случая.