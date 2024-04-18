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После долгого периода "заморозки" государство займется пересмотром кадастровой стоимости недвижимости, при этом в переходный период будут действовать две кадастровые стоимости, пишет LVportāls.

Поправки к Закону о государственном кадастре недвижимости, принятые в Сейме прошлой осенью в первом чтении, ко второму чтению были дополнены и утверждены сегодня, чтобы давно "замороженная" кадастровая стоимость после ее обновления по новой методике (и, соответственно, увеличения, в некоторых случаях даже в два раза) не создавала непосильного бремени для людей при уплате налогов и пошлин. Для этого в переходный период будут действовать две кадастровые стоимости – фискальная и универсальная.

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