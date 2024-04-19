В течение года клиентами Госслужбы пробации становятся в среднем 9000 человек, которых по решению суда или прокурора приговаривают к общественным работам. О том, как это происходит, рассказала эксперт Отдела по надзору, принудительным и общественным работам Департамента ресоциализации Государственной службы пробации Карина Громова.