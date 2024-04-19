В течение года клиентами Госслужбы пробации становятся в среднем 9000 человек, которых по решению суда или прокурора приговаривают к общественным работам. О том, как это происходит, рассказала эксперт Отдела по надзору, принудительным и общественным работам Департамента ресоциализации Государственной службы пробации Карина Громова.
Вместо камеры — работа на благо общества
По словам эксперта, в качестве наказания общественные работы стали применяться в Латвии довольно часто. На это повлияли, в частности, поправки к Уголовному закону, которые расширили санкции в виде подобного вида наказания.
Lai turpinātu lasīt, iegādājies abonementu.
Publikācijas saturs vai tās jebkāda apjoma daļa ir aizsargāts autortiesību objekts Autortiesību likuma izpratnē, un tā izmantošana bez izdevēja atļaujas ir aizliegta. Vairāk lasi šeit