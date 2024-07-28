В воскресенье и понедельник Латвию накрыли ливневые дожди. Ответственные службы выпустили предупреждения о возможных наводнениях или затоплении отдельных участков в центральных районах страны. Чем это может грозить владельцам автомашин? И как избежать проблем?

На ходу: чем может грозить гидроудар

Включите ближний свет и, если есть такая возможность - противотуманные огни. Вы не станете лучше видеть, но зато сделаете заметнее свой автомобиль, особенно если он черного или серого цвета.

Удвойте дистанцию и снизьте скорость. Тормозной путь на мокрой дороге будет намного длиннее. При этом от встречных и попутных машин поднимается водяная пыль, ухудшающая видимость.

Учитывайте эффект аквапланирования. Попав на водяную пленку, автомобиль скользит по воде.

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