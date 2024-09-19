Вступили в силу поправки к Гражданско-процессуальному закону, которые с 1 октября текущего года предусматривают изменение размеров удержаний из заработной платы должников и приравненных к ним доходов. У большинства должников удерживаемые суммы значительно уменьшатся, то есть у людей будет оставаться больше денег.

Изменения будут относиться ко всем исполнительным делам, в том числе тем, где взыскание было начато до вступления поправок в силу.

Основные изменения с 1 октября:

удержания будут одинаковыми для всех видов взыскания;

удержания будут делаться только из той части дохода, которая превышает минимальную сумму, которая должна оставаться у должника.

Прежняя система не мотивировала должников искать решения и официально зарабатывать больше минимального дохода, так как с ростом дохода значительно росли и удержания.

До сих пор размер удержаний из доходов должника зависел от вида задолженности.

Например, условия были особенно жесткими при взыскании алиментов на содержание несовершеннолетнего ребенка или в пользу Гарантийного фонда алиментов – удержания производились из всех доходов должника, а ему оставалось только 50% от минимальной зарплаты плюс 15% за каждого ребенка-иждивенца, зарегистрированного в налоговой книжке.

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