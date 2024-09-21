На этой неделе правительство Эвики Силини ("Новое Единство") одобрило проект налоговой реформы. Копья вокруг нее ломали на протяжении многих недель. Изменения скажутся на жизни каждого латвийца - всех, кто работает, получает или еще только будет получать пенсию по возрасту, приобретает товары и пользуется услугами. Портал Delfi собрал 10 самых важных вопросов о налоговой реформе и попытался найти на них ответы.
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