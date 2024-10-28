Можно ли по своему усмотрению срезать радиатор или полотенцесушитель в квартире? Короткий ответ - скорее, нет, чем да. Но это зависит того, чьей собственностью считаются эти отопительные элементы. Ответ на этот вопрос выглядит не таким уж очевидным.