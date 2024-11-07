7 ноября вступили в силу поправки к Закону о дорожном движении. Теперь необходимо декларировать для поездок по Латвии транспорт, зарегистрированный в третьих странах. Также вводятся штрафs за неправильные остановку, стоянку и отсутствие наклейки регистрации. Что еще меняется? И как будут наказывать за нарушения?

С апреля этого года были установлены более строгие требования к использованию электросамокатов, в том числе модифицированных и самодельных — они должны быть зарегистрированы в Дирекции безопасности дорожного движения (CSDD). Если регистрация была пройдена раньше, то надо перерегистрировать в соответствии с новым порядком и получить новую регистрационную наклейку.

Максимально разрешенная скорость, не угрожающая безопасности дорожного движения, для электросамокатов - 25 километров в час. А водители этих транспортных средств до 17 лет должны пользоваться защитным шлемом.

Предусматривался переходный период, во время которого наказывать за нарушение не будут. Теперь этот период прошел — вступают в силу штрафы за неисполнение. Появились и новые требования к другим участникам дорожного движения.

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