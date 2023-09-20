Все знают, что ни в коем случае не стоит курить в парках, на остановках, возле учебных заведений, в присутствии детей — список достаточно длинный. Но распространяются ли прописанные в законе ограничения и запреты на ароматизированные "салты" и IQOS? Можно ли курить в квартире? Действительно ли курение запрещено на всех пляжах? На эти и другие вопросы порталу Delfi ответили в Рижской муниципальной полиции и Юрмальской думе.