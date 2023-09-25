Население Риги стремительно стареет. Каждый пятый житель уже отпраздновал свой 65-й день рождения, каждый десятый — достиг 75 лет. При этом среди пенсионеров женщин в два раза больше, чем мужчин. Как должен меняться город под новые демографические реалии? Почему нужно сохранить бесплатный общественный транспорт? И как обустроить комфортную среду для пожилых людей в столичных микрорайонах? Об этом рассказывает Delfi.

Эпоха сеньоров

В определении урбанистов Рига — стремительно стареющий город. По данным ЦСУ, в 2023 году 21% населения, или каждый пятый рижанин, уже достиг 65-летнего возраста. В 2000 году группа людей старше 65 лет составляла только 16%.

Проблемы Риги не уникальны. Согласно подсчетам ОЭСР, за последния десятилетия в развитых странах доля населения в группе 65+ увеличилась с 9% в 1960 году до 17% в 2019 году. Как подсчитал Eurostat, на территории Евросоюза свое 65-летие отметил каждый пятый житель, то есть 20% населения. Больше всего сеньоров живет в Италии, Португалии, Греции, Хорватии. По прогнозам демографов, в течение следующих тридцати лет число пожилых людей в Европе будет только увеличиваться, достигнув к 2050 году отметки в 129,8 миллиона жителей, то есть 29,4% от всей численности европейцев.

С учетом неизбежности демографических изменений в урбанистике появился целый раздел, изучающий, как лучше адаптировать городскую среду к потребностям пожилого населения.

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