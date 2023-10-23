С понедельника, 23 октября, на территории Европейского союза (ЕС) вступает в силу запрет на продажу нагреваемого табака с любыми ароматизаторами — например, с привкусом фруктов и ягод. Ограничение вводится во всех странах-членах ЕС, в том числе и в Латвии. Какие продукты будут затронуты этим запретом, в чем цель ограничений и какие дополнительные издержки это повлечет для производителей и торговцев?

В законе о табаке попавшие под запрет изделия из нагреваемого табака (ИНТ) определяются так:

"Нагреваемые табачные изделия — это нововведенный табачный продукт, который употребляют путем нагрева табака для вдыхаемых эмиссий, содержащих никотин и другие химические вещества. В зависимости от их свойств, ИНТ являются бездымным табачным продуктом или табачным продуктом для курения".

Запрет касается только нагреваемых табачных изделий и не распространяется на электронные сигареты и их капсулы — по-крайней мере, пока.

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