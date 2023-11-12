У Государственного агентства социального страхования (VSAA) нет данных об историческом трудовом стаже 413 000 человек, и это люди, родившиеся до 1980 года, сообщило учреждение в Twitter. Чтобы эта информация была внесена в базы данных VSAA, свой стаж нужно подтвердить.

Для этого в VSAA надо подать документы, доказывающие трудовой стаж и приравненные к нему периоды до 31 декабря 1995 года.

К тому же, агентство разъясняет, как формируется страховой стаж, учитывая учебу в ВУЗе, отпуск по уходу за ребенком или родственником, службу в армии или органах внутренних дел.

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