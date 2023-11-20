В Латвии вступили в силу более строгие требования к транспортным средствам. Самые значимые новшества — это дополнительные требования к зимним шинам с октября 2024 года и ограничения, которые с 2025 года коснутся машин с дизельными двигателями.



Зимой — только "гора и снежинка"

В соответствии с целями Плана безопасности дорожного движения на 2021-2027 годы (постепенное сокращение числа погибших и тяжело пострадавших в ДТП) и с прошлогодним решением Совета по безопасности дорожного движения отныне нормативные акты предусматривают дополнительные требования к маркировке зимних шин. Об этом сообщает LV Portals.

С 1 октября 2024 года в предусмотренный Правилами дорожного движения зимний период колеса автомобилей, полная масса которых не превышает 3,5 тонны, должны быть оборудованы зимними шинами, специально предназначенными для использования в условиях снега и льда — с обозначением "гора и снежинка". Это международное обозначение свидетельствует о том, что шина была определенным образом протестирована и признана пригодной для езды по снегу и гололеду.

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