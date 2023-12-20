Все подарки, которые жители Латвии получают в посылках из стран, не входящих в Европейский союз (ЕС), должны быть декларированы на таможне независимо от стоимости товаров, сообщили порталу Delfi в Службе государственных доходов (VID).

При этом VID подчеркивает, что налоги необходимо платить только в том случае, если стоимость товара в посылке превышает 45 евро. Если стоимость товара в посылке меньше, она освобождается от налогов.

Требование подачи таможенной декларации распространяется на посылки из любой страны, не являющейся членом ЕС, в том числе Великобритании, Норвегии, Швейцарии.

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