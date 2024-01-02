Сегодня человек живет и работает в Латвии, а завтра он может переехать в другое государство. Причин для такого решения множество. Сможет ли он получить причитающуюся ему латвийскую пенсию в третьей стране? На этот вопрос отвечают представители Государственного агентства социального страхования (VSAA).
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