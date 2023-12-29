Что будет с минимальной зарплатой и пенсиями? Что меняется в медицине? Что будет с пособиями для семей с детьми? Русская редакция портала Delfi обобщает информацию о том, какие изменения ждут жителей Латвии в социальной сфере.



Минимальная зарплата и социальные пороги

С 1 января 2024 года в Латвии на 80 евро будет увеличен размер минимальной заработной платы: теперь он составит 700 евро до уплаты налогов. Поэтому вырастают различные социальные выплаты:

гарантированный порог минимального дохода для одиноких или первого члена семьи (домохозяйства) составит 137 евро (ранее — 125 евро), для остальных членов семьи — 96 евро (ранее — 87,50 евро);

порог дохода нуждающегося составит 343 евро (ранее — 313 евро), для остальных членов семьи — 240 евро ( ранее — 219 евро);

порог дохода малообеспеченного составит 343 евро (ранее- 313 евро), для остальных членов семьи — 240 евро ( ранее — 219 евро);

максимальный порог дохода малообеспеченного составит 549 евро ( ранее — 501 евро), для остальных членов семьи — 384 евро ( ранее — 351 евро).

В рамках программы Европейского социального фонда по снижению материальной незащищенности с 1 января 2024 года будут получать поддержку семей с низкими доходами, ежемесячный доход которых не превышает 411 евро на первого или единственного члена домохозяйства и 288 евро на каждого следующего члена семьи (в настоящее время этот порог составляет соответственно 376 и 264 евро).

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