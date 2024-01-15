Разрядился аккумулятор, зарядка невозможна, потеря управления автомобилем — это три наиболее распространенные проблемы при эксплуатации электромобиля зимой. Страховая компания If вместе с технологическим энтузиастом Кристапсом Скутелисом рассказывают, как правильно обращаться с электромобилем, чтобы чувствовать себя уверенно на дороге.

Если пять лет назад на улицах было всего несколько сотен электромобилей, то сегодня их уже более 5,7 тысяч. "Первые месяцы вождения на электрокаре и первая зима за рулем электромобиля, конечно же, несколько рискованный период с точки зрения страховых компаний. Но сейчас нельзя сказать, что зимой электромобили подвергаются значительно большему риску повреждений, чем автомобили с двигателями внутреннего сгорания," — говорит Гиртс Кублиньш, руководитель группы страхования транспортных средств If.

Хотя у электромобилей есть множество функций, которые повышают безопасность и комфорт вождения, зимой вождение такой машины может приносить неожиданные сюрпризы. "В эксплуатации электромобиля следует учитывать, что обогрев салона может потреблять значительное количество энергии. Это прямо влияет на возможный запас хода", — делится своим опытом передвижения на электромобиле зимой рассказывает энтузиаст технологий Кристапс Скутелис.

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