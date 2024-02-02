8 февраля вступят в силу поправки к Закону об обороте табачных изделий, предусматривающие ряд новых ограничений для курильщиков, например, запрет на курение и покупку продуктов для курения для лиц моложе 20 лет. Также установлены ограничения на состав и внешний вид этих продуктов, чтобы сделать их менее привлекательными для потребителей, и ужесточены штрафы за нарушения.

В законе закреплено понятие заменителей табака



Самые объемные поправки к Закону об обороте табачных изделий связаны с включением в него продуктов — заменителей табака.

Закон дополнен новым термином — "заменитель табака". Это продукт, содержащий или не содержащий никотин (за исключением лечебных средств, табачных изделий, растительных продуктов для курения, электронных курительных устройств и емкостей для их заправки) и предназначенный для использования в тех же или аналогичных целях, что и табачные изделия, растительные курительные продукты, бездымные табачные изделия, электронные курительные устройства и емкости для их заправки, независимо от содержания никотина в этих продуктах и способа их использования.

В связи с этим изменилось и название закона — теперь он называется Закон об обороте табачных изделий, заменителей табака, растительных продуктов для курения, электронных курительных устройств и жидкостей к ним.

Нормы для продуктов — заменителей табака



С 1 января 2025 года на рынок будет разрешено выпускать только такие табачные изделия, масса упаковки которых не превышает 20 граммов и упаковка которых содержит не менее 20 единиц продукта.

Максимальная концентрация никотина в заменителе табака не может превышать четырех миллиграммов на грамм. В его составе не должно быть витаминов или других веществ, создающих ложное впечатление меньшего вреда для здоровья, а также кофеина, таурина или других стимулирующих веществ.

Кроме того, запрещены вещества, облегчающие поглощение никотина и обладающие канцерогенными, мутагенными и токсичными для репродуктивной системы свойствами.

Внешний вид упаковки заменителей табака



Впредь запрещается размещать на упаковке продуктов — заменителей табака элементы, популяризирующие эти продукты или способствующие их потреблению, заставляющие думать, что конкретный продукт-заменитель табака менее вреден, чем другие, или что конкретный продукт обладает лучшей биоразлагаемостью или другими экологически полезными свойствами.

Также запрещено размещать ссылки на вкус, запах, какие-либо ароматизаторы или другие добавки или их отсутствие, за исключением информации об ароматизаторах.

Упаковка заменителей табака не должна напоминать пищевой или косметический продукт. Кроме того, установлены требования по безопасности упаковки для детей и ее прочности.

Информация о составе продукта и рисках



С 1 августа 2024 года каждая упаковка заменителей табака должна быть снабжена информационным листком, содержащим инструкции по использованию и хранению продукта, в том числе о том, что данный продукт не рекомендуется употреблять одновременно с другими никотинсодержащими продуктами. Также должна быть указана ​​информация о противопоказаниях, возможных нежелательных побочных эффектах, привыкании и токсичности, предупреждения для групп риска, контактная информация производителя или импортера в Европейском союзе и Европейской экономической зоне.

С 1 января 2025 года на упаковке и внешней упаковке каждого продукта-заменителя табака должно быть напечатано следующее предупреждение о вреде для здоровья: "Этот продукт вреден для вашего здоровья и вызывает привыкание".

На упаковке должны быть указаны все ингредиенты продукта в порядке убывания, количество никотина на единицу упаковки и единицу продукта, вес продукта-заменителя в одной единице упаковки, номер партии и рекомендация хранить продукт в недоступном для детей месте.

Нормы для нагревательных устройств



Поправки к Закону об обороте табачных изделий включают нормы для нагревательных устройств. Уточнено определение растительного курительного продукта — что это продукт на основе растений, трав или фруктов, который не содержит табака и может употребляться путем не только сжигания, но и нагрева.

Описание электронных курительных устройств дополнено подпунктом, где говорится, что электронным курительным устройством называется также электронное нагревательное устройство, являющееся изделием или частью изделия, предназначенного для употребления нового табачного изделия, продукта — заменителя табака, растительного курительного продукта или иного продукта (кроме лекарственных средств) путем вдыхания через мундштук никотинсодержащих или неникотиновых паров.

Нормы, которые в дальнейшем будут распространяться и на нагреваемые растительные курительные продукты, вступят в силу 1 августа 2024 года. С этой же даты вступит в силу запрет на размещение электронных нагревательных устройств в торговых точках.

Изменено возрастное ограничение



С 1 января 2025 года запрещена продажа табачных изделий, растительных курительных продуктов, электронных курительных устройств и емкостей для их заправки лицам в возрасте до 20 лет.

Для проверки возраста покупателя продавец обязан потребовать у него документ, удостоверяющий личность.

Совершеннолетнему лицу в возрасте до 20 лет запрещается курить, употреблять заменители табака или бездымные табачные изделия, а также хранить табачные изделия, заменители табака, растительные курительные продукты, электронные курительные устройства или емкости для их заправки.

Кроме того, лиц в возрасте до 20 лет запрещено вовлекать в курение и употребление табачных заменителей или бездымных табачных изделий, а также передавать лицам в возрасте до 20 лет продукты, подпадающие под действие закона.

Ограничения по запаху и внешнему виду



С вступлением поправок в силу запрещается производить и продавать табачные изделия, заменители табака, растительные курительные продукты или электронные курительные устройства, визуально напоминающие сладости, снеки, игрушки.

С 1 августа 2024 года запрещается продажа табачных изделий и новых табачных изделий, содержащих ментол, его аналоги и гераниол.

С 1 января 2025 года запрещается продажа жидкостей для электронных курительных устройств и табачных изделий, содержащих ароматизаторы, за исключением ароматизаторов с запахом или вкусом табака.

Еще больше мест, где запрещено курение



В дальнейшем курение будет запрещено также на террасах многоквартирных жилых домов, в зданиях Сейма и Кабинета министров, за исключением специально отведенных для курения помещений.

Запрещается употребление заменителей табака и бездымных табачных изделий в помещениях учебных заведений, служебных гостиниц учебных заведений и воспитательных учреждений, а также на территориях, используемых этими учреждениями.

С 1 января 2025 года вступит в силу запрет на курение в местах организации азартных игр.

Новые требования для торговли



Ранее Закон об обороте табачных изделий запрещал размещать табачные изделия, растительные курительные продукты, электронные курительные устройства, емкости для их заправки и соответствующие товарные знаки в поле зрения покупателей. Для информирования покупателей о наличии и ценах вышеуказанных товаров по требованию покупателя должен предоставляться информационный листок.

Поправки к Закону об обороте табачных изделий предусматривают, что с 1 августа 2024 года информационный листок должен содержать следующую информацию: "Попроси помощи! 67037333; www.spkc.gov.lv" и предупреждающий текст о влиянии на здоровье в зависимости от типа продаваемого продукта.

За размещение продуктов для курения в торговой точке в поле зрения покупателей полагается предупреждение или штраф для юридического лица в размере от 50 до 350 евро.

Нюхательный, жевательный табак и табачные изделия для перорального употребления



Закон об обороте табачных изделий дополнен новой статьей, предусматривающей запрет на выпуск в свободный оборот (в понимании нормативных актов, регулирующих таможенную деятельность) нюхательного и жевательного табака, а также табачных изделий для перорального употребления, за исключением их выпуска в свободный оборот с целью доставки товаров получателю в другом государстве-члене ЕС и выпуска товаров в свободной оборот с частичной передачей для потребления, если товары помещены на склад акцизных товаров.



Ограничения для сигарет



В дальнейшем планируется запретить продажу сигарет, не соответствующих требованиям горения и пожарной безопасности, предъявляемым к самозатухающим сигаретам.



Ограничения на дистанционную продажу



Поправки предусматривают, что Служба государственных доходов ((VID) конфискует табачные изделия, заменители табака, электронные курительные устройства и емкости для их заправки, отправленные коммерческой почтой из третьих стран, получателем которых является физическое лицо.

В дальнейшем будет запрещено продавать заменители табака и приобретать их посредством дистанционной торговли, в том числе за пределами территории государства-члена ЕС или Европейской экономической зоны.

Увеличение штрафов за нарушения



Штраф за дистанционную продажу продуктов — заменителей табака для физического лица составит от 100 до 210 евро, для юридического лица — от 200 до 700 евро. Штраф за дистанционное приобретение табачных изделий, заменителей табака, электронных курительных устройств или емкостей для их заправки составит для физического лица от 100 до 210 евро (за исключением покупок из третьей страны).

Также с 1 января 2025 года увеличен максимальный размер штрафа за продажу табачных изделий, растительных курительных продуктов, электронных курительных устройств или емкостей для их заправки лицам до 20 лет — продавец юридического лица будет оштрафован на сумму от 280 до 700 евро, а само юридическое лицо — от 700 до 7100 евро.

За курение или употребление продуктов-заменителей табака, бездымных табачных изделий, а также за приобретение или хранение табачных изделий, заменителей табака, растительных курительных продуктов, электронных курительных устройств или емкостей для их заправки к совершеннолетнему лицу моложе 20 лет будет применяться предупреждение или штраф в размере до 15 евро.

За вовлечение лица до 20 лет в курение, использование заменителей табака или бездымных табачных изделий штраф составит от 35 до 700 евро.

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