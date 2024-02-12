Объем товаров и услуг, рекламируемых или продаваемых инфлюенсерами, растет, заявила главный юрист департамента надзора Центра защиты прав потребителей (PTAC) Занда Давида на семинаре высшей школы Turība "Социальные сети: грамотное влияние".
Подсчитано, что в мире благодаря деятельности инфлюенсеров в 2021 году было куплено товаров на 13,8 млрд долларов США, тогда как, например, в 2016 году — на 1,7 млрд долларов США.
20-30% потребителей в странах ЕС покупают товар или услугу под влиянием маркетинга инфлюенсеров, и больше всего таких потребителей в поколении Z (родившихся в начале 2000-х).
Инфлюенсер занимается коммерческой практикой
В Европейском союзе нет конкретного определения того, что такое инфлюенсер, однако с юридической точки зрения инфлюенсер занимается коммерческой практикой, а в Европе все такие субъекты обязаны соблюдать права потребителей, сказала представитель PTAC.
Статья 1 Закона о запрете недобросовестной коммерческой практики предусматривает, что реализующим коммерческую практику является любое физическое или юридическое лицо, которое в экономической или профессиональной деятельности занимается коммерческой практикой, а также любое другое физическое или юридическое лицо, действующее от имени или по поручению субъекта коммерческой практики.
Коммерческая практика реализуется в случае, если:
— деятельность носит коммерческий характер;
— ее целью является получение прибыли;
— деятельность осуществляется регулярно/систематически;
— адресована прямо или косвенно потребителю/потребителям.