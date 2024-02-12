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По данным международных исследований, маркетинговая деятельность инфлюенсеров оказывает все большее влияние на решения потребителей о покупке определенного товара или услуги, пишет LVportals. Согласно нормативным актам, инфлюенсеры занимаются коммерческой практикой и своей экономической или профессиональной деятельностью содействуют продаже товаров и услуг. Поэтому, как и в других бизнес-моделях с участием потребителя, они должны соблюдать требования закона о защите прав потребителей.

Объем товаров и услуг, рекламируемых или продаваемых инфлюенсерами, растет, заявила главный юрист департамента надзора Центра защиты прав потребителей (PTAC) Занда Давида на семинаре высшей школы Turība "Социальные сети: грамотное влияние".

Подсчитано, что в мире благодаря деятельности инфлюенсеров в 2021 году было куплено товаров на 13,8 млрд долларов США, тогда как, например, в 2016 году — на 1,7 млрд долларов США.

20-30% потребителей в странах ЕС покупают товар или услугу под влиянием маркетинга инфлюенсеров, и больше всего таких потребителей в поколении Z (родившихся в начале 2000-х).

Инфлюенсер занимается коммерческой практикой

В Европейском союзе нет конкретного определения того, что такое инфлюенсер, однако с юридической точки зрения инфлюенсер занимается коммерческой практикой, а в Европе все такие субъекты обязаны соблюдать права потребителей, сказала представитель PTAC.

Статья 1 Закона о запрете недобросовестной коммерческой практики предусматривает, что реализующим коммерческую практику является любое физическое или юридическое лицо, которое в экономической или профессиональной деятельности занимается коммерческой практикой, а также любое другое физическое или юридическое лицо, действующее от имени или по поручению субъекта коммерческой практики.

Коммерческая практика реализуется в случае, если:

 — деятельность носит коммерческий характер;

 — ее целью является получение прибыли;

 — деятельность осуществляется регулярно/систематически;

 — адресована прямо или косвенно потребителю/потребителям.

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