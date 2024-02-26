Регистрацией электросамокатов занимается Дирекция безопасности дорожного движения (СSDD). После регистрации на самокате размещается государственная регистрационная наклейка.
Как зарегистрировать электросамокат?
Электросамокат можно зарегистрировать в СSDD через онлайн-сервис или лично в центрах обслуживания клиентов.
При использовании онлайн-сервиса e-CSDD необходимо предоставить следующую информацию:
- оформить заявление, в котором должны быть указаны технические данные электросамоката, и задекларировать права на использование электросамоката;
- приложить фото общего вида электросамоката, фото наклейки или таблички производителя с указанием технических данных электросамоката, фото серийного или заводского номера, если серийный или заводской номер не указан на наклейке производителя.