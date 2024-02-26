До 31 марта 2024 года электросамокаты необходимо зарегистрировать, так как с 1 апреля участвовать в дорожном движении на незарегистрированных самокатах будет запрещено. LV portāls объясняет, как и кто может зарегистрировать электросамокат, сколько это стоит и что делать тем, кто уже зарегистрировал это средство передвижения добровольно.

Регистрацией электросамокатов занимается Дирекция безопасности дорожного движения (СSDD). После регистрации на самокате размещается государственная регистрационная наклейка.

Как зарегистрировать электросамокат?

Электросамокат можно зарегистрировать в СSDD через онлайн-сервис или лично в центрах обслуживания клиентов.

При использовании онлайн-сервиса e-CSDD необходимо предоставить следующую информацию:

- оформить заявление, в котором должны быть указаны технические данные электросамоката, и задекларировать права на использование электросамоката;

- приложить фото общего вида электросамоката, фото наклейки или таблички производителя с указанием технических данных электросамоката, фото серийного или заводского номера, если серийный или заводской номер не указан на наклейке производителя.

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