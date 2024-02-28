1 марта стартует подача деклараций о доходах за 2023 год. Многие жители Латвии надеются вернуть часть переплаченного подоходного налога с населения. Портал Delfi обобщает и подробно разъясняет информацию Службы госдоходов (СГД, VID), которая поможет составить годовой отчет и автоматически вернуть часть налога. Расскажем и о типичных ошибках при составлении декларации, что может, привести к задержке выплат.