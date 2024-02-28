1 марта стартует подача деклараций о доходах за 2023 год. Многие жители Латвии надеются вернуть часть переплаченного подоходного налога с населения. Портал Delfi обобщает и подробно разъясняет информацию Службы госдоходов (СГД, VID), которая поможет составить годовой отчет и автоматически вернуть часть налога. Расскажем и о типичных ошибках при составлении декларации, что может, привести к задержке выплат.
В этом тексте:
- Кто обязан подать декларацию?
- За какие оправданные расходы можно вернуть деньги?
- Что можно включить в категорию оправданных расходов?
- У кого может возникнуть налоговый долг?
- Как избежать налоговой задолженности в следующем году?
- Насколько быстро происходит возврат налогов?
- Можно ли вернуть деньги, не заполняя декларацию?
- Типичные ошибки при составлении декларации.
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