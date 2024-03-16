Псевдонимы давно перестали быть привилегией спецслужб — сегодня никнейм имеет каждый пользователь социальных сетей. Хотя возможность оставаться анонимным вроде бы защищает приватность человека и обеспечивает большую свободу выражения мнений, условия использования платформ обязаны соблюдать даже те люди, которые решили не раскрывать свою идентичность. Кроме того, анонимность не является абсолютным правом, поскольку может нанести несоразмерный вред интересам третьих лиц или общества. Вместе с практикующими юристами LVportāls выяснял природу анонимности и правовой защиты в ситуациях, когда необходимо искать средний путь, чтобы уравновесить общественные и индивидуальные интересы.

Суть анонимности в цифровую эпоху

"Мы видим, что самые популярные платформы социальных сетей позволяют пользователю выбирать, хочет ли он и в какой степени раскрывать свою идентичность в своих публичных профилях, — говорит декан юридического факультета Turība, специалист по защите данных, присяжный адвокат Иво Криевс. — Здесь есть положительные моменты. Человек может более свободно выражать свое мнение (в том числе раскрывая те или иные нарушения закона) и не беспокоиться о возможных негативных последствиях, например, осуждении со стороны общества или конкретных людей".