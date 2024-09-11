Правда ли, что Молдова — страна вина и почему Приднестровье — это скорее бродячий цирк? Мы продолжаем наше путешествие к Черному морю на самой дешевой Audi 80, которую мы купили всего за две недели до путешествия.
Первые несколько дней мы провели в Украине, а сейчас мы уже третий день в Молдове. Сегодня пришло время вина. Молдова ровно в два раза меньше Латвии, но занимает 20-е место в мире по производству вина, и мы собираемся посетить молдавскую винодельню Cricova, расположенную под землей.
Но вернемся ненадолго в Орхей, о котором мы писали в прошлой статье. За два дня пребывания в этой деревне мы узнали, где находятся самые большие выбоины на дорогах, и поняли, что если Waze ведет вас по маленьким дорогам, туда лучше не ехать. До Криково меньше часа езды, на этот раз по лучшей автомагистрали страны, построенной на деньги ЕС в качестве демонстрационной версии планов Молдовы по вступлению в Евросоюз в 2030 году. В разговорах с простыми людьми мы узнали, что они с нетерпением ждут вступления в ЕС и окончания коррупции.
Километры вина под землей
Криково впечатляет. В нем 120 километров подземных туннелей, где производят и хранят вино. На подходе — огромные ворота и бесконечные поля винограда. Однако это не самая большая винодельня. Согласно Книге рекордов Гиннесса, коллекция молдавских вин Mileștii Mici является самой большой в мире и насчитывает 1,5 миллиона бутылок, а подземные туннели составляют 200 километров. Но по количеству реально использованных километров Криково занимает первое место.
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