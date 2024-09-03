В последние десятилетия болезнь под названием Хуанлунбин (HLB), также известная как болезнь "позеленения цитрусовых", активно опустошает сады в Азии, Америки и нескольких странах Африки. И несмотря на то, что мировое производство цитрусовых значительно выросло благодаря высокому спросу на рынке и появлению новых плантаций, неумолимое распространение болезни начинает все больше волновать производителей.

Некоторые страны уже ощутили на себе экономические последствия массовой гибели цитрусовых. В Бразилии производство упало более чем на 20% , в Гваделупе на 60%, во Флориде и вовсе на 90%. Флорида, наиболее известный производитель апельсинов, сократила более тысячи рабочих мест в секторе цитрусовых. Повсеместно были введены жесткие карантинные меры. Только за год цена на апельсиновый сок удвоилась, каждый фрукт достается производителям с большим трудом.

Заболевание Хуанлунбин вызывает бактерия рода Candidatus Liberibacter, которая паразитирует в проводящих сок сосудах, флоэме. Столкнувшись с бактерией, деревья начинают вырабатывать сахарное вещество, известное как каллоза, которое скапливается в сосудах и закупоривает их, как при тромбозе. Происходит замедление, а потом и полная остановка фотосинтеза. После длительной бессимптомной фазы внутренние повреждения дерева проявляются в виде желтых пятен на листьях. В результате плоды цитрусовых деформируются, становятся более горькими, бледными и непригодными для продажи. Ветки дерева постепенно отмирают и со временем болезнь распространяется на все дерево. Через несколько лет закупоренные сосуды неизбежно приводят к полной гибели растений.

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