В субботу Рига отметила 100-летие Splendid Palace. Историю кинотеатра начал сын бедного многодетного сапожника из Москвы Василий Емельянов — кинопрокатчик, бежавший от советской власти. Портал Delfi рассказывает историю самого красивого кинотеатра Балтии, единственный, который за век ни разу не останавливал своей деятельности по профилю, а теперь и профиль стал еще краше — у Splendid Palace появился новый экран и кинопроектор.

100-летний юбилей отмечали показом 100-летней комедии американского гения немого кино Бастера Китона "Sherlock Jr" - про киномеханика, который мечтал быть детективом и в погоне за приключениями готов был запрыгнуть в экран.

Картину положили на свежесочиненную музыку латвийского композитора Карлиса Лациса (он же — автор песен для Абонементного оркестра Интарса Бусулиса) в живом исполнении джаз-банда. Со всеми спецэффектами: от скэта на разные голоса певицы Айи Витолини до бренчания колокольчиком по воде в тазике и клацания ножницами.

Получилось — something special: зрители в буквальном смысле подпрыгивали от восхищения над бархатными сидениями и щедро смеялись над невероятно изобретательными трюками Китона, которые сегодня, наверное, создавались бы с помощью компьютерной графики и иных дигитальных ухищрений, а 100 лет назад требовали невообразимой смекалки и ловкости.

Похоже, находчивостью отличались не только деятели немого кино. По случаю юбилея, было что вспомнить и современным латвийским кинематографистам. Режиссер Янис Стрейч рассказал, как после развода на какое-то время в прямом смысле поселился в кинотеатре (тогда он назывался "Рига") - спал на диванчике подвального кафе, просыпался с первыми трамваями, а рабочую коммуникацию наладил через буфетчицу. Режиссер Юрис Пошкус вспоминал, как в школьные годы нашел в "Риге" дверь, замок которой легко подковыривался ножиком - вместо уроков, он бегал на взрослые мультфильмы и не видел для себя другой профессии...

Глава управляющей сегодня кинотеатром компании Rīgas nami Байба Беатрисе Слеже в своей поздравительной речи запамятовала фамилию российского предпринимателя Василия (Емельянова), который в рекордные девять месяцев организовал в 1923 году строительство и запуск Splendid Palace. Между тем его история стоит того, чтобы с нее начать рассказ о столетней биографии Splendid Palace. В год, когда из России в Латвию снова хлынули предприимчивые россияне, в том числе актеры, режиссеры и продюсеры...

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